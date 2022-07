Argjentinasi arriti herët sot në Torino dhe tashmë produrat para zyrtarizimit të tij si lojtar “bardhezi”, transmeton lajmi.net.

Anësori do të kalojë te “Zonja e Vjetër” me parametra zero pasi i ka skaduar kontrata me Paris Saint Germain.

Kjo do të jetë përvoja e parë për të në Itali. /Lajmi.net/