Di Maria ndëshkohet me të kuq, bën gjest të pahijshëm

Në minutën e 69-të, Di Maria e shkeli këmbën e Fernandinhos për t’u ndëshkuar me karton të kuq dhe kësisoj u largua nga ndeshja, raporton lajmi.net.

PSG është duke humbur 1-4 ndaj Man Cityt me rezultat të përgjithshëm dhe është shumë afër diskualifikimit nga Liga e Kampionëve.

Di Maria vetëm sa ka ‘shuar’ shpresat për një rikthim të mundshëm./Lajmi.net/

Di Maria straight red for stomping on Fernandinho. Deserved. Commentators blame it on “Latino Temperament.”

Not Deserved. #NoRoomForRacism pic.twitter.com/mEMuLmZLNd

— Catalan Cowboy (@CatalanCowboy) May 4, 2021