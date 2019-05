Ajo ka shprehur zhgënjimin dhe indinjatën e thellë rreth kësaj sjelljeje.

“Shpreh indinjatën time të thellë dhe zhgënjimin me sjelljet e turpshme ndaj gruas rome, së pari në Lipjan e tash edhe në Ferizaj. Diskriminimi dhe linçimi, as nuk ishte vlerë as nuk do të jetë kurrë vlerë e qytetarëve as e shtetit tonë.

E tmerrshme të mendohet se mund të ngjaj një sulm i tillë, duhet të jetë alarmi i fundit për organet përgjegjëse që këto dukuri të mos përsëriten kurrë”, ka shkruar Hoxha në Facebook.