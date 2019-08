Dhurata e Dafina Zeqirit për fansat e saj

View this post on Instagram

"Well, any good comeback needs some true believers" – John Boehner Faleminderit te gjitheve per kete vit te jashtezakonshem, fansat e mi te dashur qe keni besu ne Dafinen, bashkpunetoret e mi, koleget, partnerat dhe posaqerisht familjen dhe shoqerine. Si perfundim i nje kapitulli te ashtuquajtur "Comeback" po jua sjell nje dhurate per neser. Ne bio eshte linku ku do te behet premiera e klipit tim te fundit muzikor me titullin "Kapma Doren" neser ne ora 18:00 Faleminderit te gjitheve, STAY TUNED