Dhurata Dora vazhdon t’i thyejë kufijtë, gati dueti special me yllin austriak, Raf Camora Krijuesja e shumë hiteve, Dhurata Dora, kujdeset që secilin projekt ta shndërrojë në hit. Kësaj radhe nga ajo kemi një risi bombastike. Siç ka paralajmëruar përmes rrjeteve sociale, Dhurata po vjen në duet, ku ka bashkuar forcat me reperin e famshëm austriak, Raf Camora. Projekti titullohet ‘Palma’ dhe do të lansohet me datë 27 korrik…