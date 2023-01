Dhurata Dora publikon bashkëpunimin me Inna dhe Stefflon Don Dhurata Dora, ka publikuar projektin e saj më të fundit i cili është bashkëpunim. Këngëtarja ka bashkuar forcat me dy këngëtare me famë botërore, Inna dhe Stefflon Don, shkruan lajmi.net. Bashkëpunimi i artisteve mban titullin “Yummy” dhe ka ardhur i bashkangjitur edhe me videoklip që tashmë gjendet në kanalin zyrtar të Innas në YouTube. Kënga…