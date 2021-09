Dhurata Dora me veshje të katër mijë eurove

Në bagazhin e saj muzikor ajo numëron qindra këngë që janë kthyer të gjitha në hite, pasi kanë rrëmbyer zemrën e publikut, shkruan lajmi.net.

Ajo po ashtu shquhet edhe për stilin unik dhe sharmin që e përcjellë në çdo paraqitje.

Pak kohë më para Dhurata solli bashkëpunimin me Noizyn “Mi amor” duke arritur miliona klikime në youtube.

Ndryshe, Dhurata shpesh komentohet edhe për veshjet me plot stil që zgjedh për videoklipe.

Ndërkohë, sipas faqes “Shqip Closet” ,vetëm një kostum i markës ‘Channel’ në të cilin u shfaq në klipin e fundit thuhet se kushon 4 mijë euro.

Duket se Dhurata dhe Noizy nuk do e mbyllin me kaq me bashkëpunimet e tyre. Është mësuar se Dhurata dhe Noizy kanë bërë gati dhe një tjetër këngë të përbashkët./Lajmi.net/