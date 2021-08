Këngëtarja kosovare pos aktiviteti me këngë të reja po tregohet mjaft aktive edhe me postime në instagram, shkruan lajmi.net.

Në postimin e fundit Dhurata Dora është shfaq veshur me një fustan sportive blu të kombinuar me puma me po të njëjtën ngjyrë.

View this post on Instagram A post shared by Dhurata Dora (@dhuratadora)

Ajo mori vëmendje dhe u komentua pozitivisht nga fansat e saj të cilët e duan shumë këngëtare.

Ndryshe, kënga “Mi amor” është projekti i fundit në bashkëpunim me Noizyn./Lajmi.net/