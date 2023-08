Dhurata Dora, artistja që po e ‘pushton’ skenën me performancë spektakolare Ky vit padyshim që do jetë i këngëtares së famshme, Dhurata Dora. Ajo është kujdesur që të sjellë shumë hite, me anë të të cilave po kërkohet jashtëzakonisht nga publiku shqiptar për mbrëmje muzikore. Gjatë këtij sezoni veror me publikimet në rrjetet sociale shohim që artistja në çdo vend ku po merr pjesë salla po…