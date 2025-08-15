Dhunoi një vajzë në Fushë Kosovë, arrestohet i dyshuari

15/08/2025 09:03

Është arrestuar një person në Fushë Kosovë.

I njëjti dyshohet ta ketë dhunuar një vajzë në më 14 gusht të këtij viti, shkruan lajmi.net.

Sipas raportit të Policisë, ai është dërguar në mbajtje për 48 orë.

“Fushë Kosovë / 14.08.2025 – NN. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar për shkak se kishte kryer veprën e lartcekur ndaj viktimës femër kosovare. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë”, thuhet në raportin e Policisë së Kosovë. /Lajmi.net/ 

