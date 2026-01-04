Dhunohet një grua në Gjakovë

Lajme

04/01/2026 09:20

Një rast i dhunës është duke u hetuar nga Policia e Kosovës, pas raportimit të bërë nga një viktimë femër kosovare.

Sipas njoftimit zyrtar nga Policia, më 3 janar 2026 viktima ka deklaruar se është dhunuar pa pëlqimin e saj nga një person i dyshuar, mashkull kosovar.

Rasti i është përcjellë Prokurorit kompetent, ndërsa njësitet përkatëse të Policisë së Kosovës janë duke zhvilluar hetimet për zbardhjen e plotë të rastit. /Lajmi.net/

