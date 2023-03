Dhunohet një femër në Mitrovicë Një femër po dyshohet të jetë dhunuar dje në Mitrovicë. Policia bën me dije se në lidhje me rastin ka arrestuar një të dyshuar, shkruan lajmi.net. Në veturën e të dyshuarit janë gjetur dhe konfiskuar 20 copë fishekë. Viktima është dërguar në tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/…