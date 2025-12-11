Dhunohet një femër e mitur në Fushë-Kosovë

Një femër e mitur raportohet të jetë dhunuar seksualisht në Fushë-Kosovë. E njëjta raportoi se ishte abuzuar seksualisht nga i dyshuari mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është arrestuar dhe dërgohet në mbajtje./Lajmi.net/
11/12/2025 08:42
Një femër e mitur raportohet të jetë dhunuar seksualisht në Fushë-Kosovë.
E njëjta raportoi se ishte abuzuar seksualisht nga i dyshuari mashkull kosovar.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është arrestuar dhe dërgohet në mbajtje./Lajmi.net/