Dhunohet një femër e mitur në Fushë-Kosovë

Lajme

11/12/2025 08:42

Një femër e mitur raportohet të jetë dhunuar seksualisht në Fushë-Kosovë.

E njëjta raportoi se ishte abuzuar seksualisht nga i dyshuari mashkull kosovar.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është arrestuar dhe dërgohet në mbajtje./Lajmi.net/

