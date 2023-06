Dhunohet një e mitur në Gjilan – i dyshuar personi me të cilin po bashkëjetonte ajo Një rast i dhunimit është raportuar të ketë ndodhur dje në Gjilan. Policia ka bërë me dije se është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi dyshohet se kishte bashkëjetuar me viktimën femër kosovare e mitur dhe dyshohet se është kryer vepra e lartcekur. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar…