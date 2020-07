Dhunimi dhe vrasja e 11 vjeçarit, nis peticioni me tri kërkesa

Këta të fundit po vlerësojnë se dështimi i institucioneve në mbrojtjen e jetës së Kujtim Veselit, shpërfaq racizëm dhe qasje diskriminuese ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Në emër të shoqërisë civile, Gazmend Qyqalli, ka thënë se Policia e Kosovës ishte e njoftuar për dhunimin seksual të Kujtimit nga S.O në janar 2019, ndërkaq nuk e kanë intervistuar atë deri në prill të atij viti, derisa ka theksuar se përkundër fakteve të shumta, Policia e ka lënë të lirë S.O-në.

“Sot janë bërë 1 vite nga dhunimi seksual dhe vrasja e Kujtim Veselit, djalit 11 vjeçar nga Fushë Kosova. Dështimi i parandalimit të këtij krimi është shkelje e të drejtave të njeriut dhe shpërfaqë qasjen raciste e diskriminuese të institucioneve të Kosovës. Policia ishte njoftuar për dhunimin seksual të Kujtimit nga S.O në janar 2019, ndërkaq nuk e kanë intervistuar atë deri në prill 2019. Gjatë marrjes në pyetje Polici, S.O e kishte pranuar se e kishte dhunuar seksualisht Kujtimin. Në këtë kohë S.O kishte 15 aktakuza dhe 26 kallëzime penale aktivë para Policisë e Prokurorisë. Policia dhe Prokuroria u njoftuan për dhunimin seksual edhe nga vetë Kujtimi, nëna e tij, babai i S.O-së dhe Qendra për punë Sociale. Përkundër këtyre fakteve Policia lanë S.O të lirë”, ka thënë ai.

Se ka pasur shkelje në trajtimin e këtij rasti e thotë edhe avokatja, Rina Kika, e cila ka theksuar se edhe në raportin e Avokatit të Popullit, thuhet se ka shkelje të drejtave të njeriut për rastin në fjale.

Për këto shkelje ajo thotë se po lansohet peticioni online, i cili do të jetë i hapur për qytetarët deri më 11 gusht, raporton kosovapress.

“Shkeljen e të drejtave të njeriut në këtë rast e ka konstatuar edhe avokati i popullit në raportin të cilin e ka nxjerr në dhjetor të vitit 2019. Në këtë raport konstatohet se Kujtimit i është shkelur e drejta në jetë dhe e drejta e fëmijës për të qenë i lirë nga dhuna dhe keqtrajtimi. Dhunimi seksual dhe vrasja e Kujtimit ka qenë krejt e parandalueshme. Policia dhe Prokuroria kanë qenë të obliguara ta arrestojnë dhe burgosin S.O-në. Prandaj sot në 1 vjetorin e vrasjes së Kujtimit po lansojmë një peticion për qytetarët dhe i përmban 3 kërkesa. Kërkesa e parë për Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit: Kërkim falje publike ndaj familjes së Kujtim Veselit për shkeljen e të drejtës së tij dhe neglizhimin e rastit. Nga kryeprokurori i Shtetit dhe Prokuroria e Shtetit, inicim i hetimeve të pavarura penale të prokurorëve dhe zyrtarëve policorë përgjegjës për rastin, si dhe sjelljen para drejtësisë të personave përgjegjës për mos- kryerjen e detyrës zyrtare dhe shkeljen e statusit të barabartë të shtetasve të Republikës së Kosovës. Kërkesa e tretë nga Qeveria e Kosovës kompensim për shkeljen e të drejtave të njeriut për familjen e Kujtim Veselit”, ka thënë ajo.