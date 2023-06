Dhunë në futbollin brazilian: Përplasje mes tifozëve dhe policisë në stadium, dëgjohen të shtëna me armë

Dhuna vazhdon në futbollin brazilian, këtë herë në stadiumin “São Januário”. Pas humbjes 0:1 të Vasco da Gama kundër Goias, një grup i madh tifozësh të skuadrës së Rio de Zhaneiros u shfaqën në skena vandalizmi.

Me mbarimin e ndeshjes filluan të hidheshin fishekzjarre në fushë. Policia u përgjigj me sprej për të shpërndarë tifozët, por rezultati ishte më agresiv.

Ata u përpoqën të thyejnë pengesat, që i pengonin për të mbërritur dhe pushtuar fushën, ku ka pasur një konfrontim të drejtpërdrejtë me policinë dhe sigurimin.

Confusão depois do apito final! A torcida do Vasco se irritou com a derrota contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e atirou objetos no gramado em direção aos jogadores pic.twitter.com/31TLdEGmS9 — ge (@geglobo) June 23, 2023



Një skenë tërhoqi vëmendjen: një baba me një fëmijë që refuzoi të largohej nga tribuna. “Ju keni armë, keni gjithçka. Unë kam një djalë 7-vjeçar. E di që ai nuk duhet të jetë këtu, por ju po e shihni … kuaj kudo, të shtëna armësh, spraj me piper. E kam gabim por, nuk do të vij kurrë më në stadium”.

CENA MUITO TRISTE EM SÃO JANUÁRIO! 😢 A polícia pedia que a torcida deixasse a arquibancada, mas um torcedor com uma criança se recusou por falta de segurança. Ele fala que está “errado de estar ali” e que “pode não voltar mais no estádio”, e só se retirou com escolta. Lamentável… pic.twitter.com/68UtHT7AcY — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 23, 2023



Pas përfundimit të ndeshjes, Vasco da Gama njoftoi shkarkimin e trajnerit të tyre, Maurício Barbieri.

Skuadra ka kaluar dhjetë ndeshje pa fituar, duke humbur gjashtë të fundit dhe është në zonën e rënies në kampionatin brazilian.

Një ditë më parë, skena të ngjashme në Vila Belmiro çuan në sanksionimin e Santos, i cili do të duhet të luajë me dyer të mbyllura të dielën e ardhshme kundër Flamengos./Lajmi.net/