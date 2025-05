Dhunë në familje në Malishevë- i dyshuari ther me thikë viktimën femër Një rast i dhunës në familje u raportua mbrëmë në Malishevë. Policia e Kosovës ka arrestuar të dyshuarin mashkull pasi që me një mjet të mprehtë (thikë) dyshohet se i kishte shkaktuar lëndime trupore viktimës femër kosovare. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/