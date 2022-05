Dhunë në familje edhe në festën e Bajramit, raportohen dy raste

Këtë njoftim, PK, e ka bërë përmes raportit të saj të përditshëm ku ka shtuar se, personat e dyshuar janë arrestuar dhe të njëjtit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, shkruan lajmi.net.

Tutje shtohet se njëri nga të dyshuarit ka pranuar trajtim psikiatrik, pasi që sipas familjarëve të tij, i dyshuari është agresiv.

Këto dy raste kanë ndodhur në qytetin e Podujevës dhe Prizrenit.

Komunikata e plotë:

DHUNË NË FAMILJE

Podujevë 02.05.2022 – 09:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili pas një mosmarrëveshje të çastit që kishte pasur me motrën e tij, viktimën femër kosovare e kishte sulmuar fizikisht atë duke e goditur me shuplakë. Me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje.

LËNDIM I LEHTË TRUPOR & DHUNË NË FAMILJE

Prizren 02.05.2022 – 17:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar nën dyshimin se ka sulmuar fizikisht motrën e tij, viktimën femër kosovare e cila si pasojë ka pranuar tretman mjekësor. Edhe të dyshuarit iu është ofruar trajtim psikiatrik pasi që sipas familjarëve është agresiv. Lidhur me rastin është konsultuar prokurori i shtetit me vendim të së cilit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/