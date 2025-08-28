Dhunë dhe përleshje fizike në parlamentin meksikan

28/08/2025 14:47

Senati i Meksikës shpërtheu në dhunë të mërkurën e 27 gushtit, me grushte, shtyrje dhe britma pasi një udhëheqës i partisë opozitare kapi presidentin e dhomës së senatit, ndërsa seanca po përfundonte.

Alejandro “Alito” Moreno, kreu i Partisë Revolucionare Institucionale (PRI) në opozitë, iu afrua presidentit të senatit Gerardo Fernandez Norona, i partisë në pushtet Morena, ndërsa ligjvënësit po këndonin himnin kombëtar për të shënuar fundin e seancës dëgjimore të ditës.

Fernandez Norona tha më vonë në një konferencë për shtyp se sherri shpërtheu pas një “debati të vështirë” rreth pranisë së forcave të armatosura nga vende të tjera në Meksikë.

Në një video nga Kongresi Meksikan, Moreno shihet duke iu afruar Fernandez Noronës dhe duke e kapur për krahu. Më në fund, të dy fillojnë të shtyjnë njëri-tjetrin, ndërsa Moreno rrëzon një fotograf.

