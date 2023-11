Dhuna ndaj grave: Objekti i Qeverisë ndriçohet me ngjyrë të portokalltë Në shënim të hapjes së fushatës “16 Ditë të aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave”, ndërtesa e Qeverisë së Kosovës është ndriçuar me ngjyrë të portokalltë. Me sloganin “Sot dhe çdo ditë tjetër!”, kjo fushatë e filluar sot, në Ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave do të vazhdojë deri më 10 dhjetor,…