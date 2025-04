Dhuna e Jozit ndaj Gjestit në transmetim direkt, reagon edhe Xheneta

Gjysmëfinalja e spektaklit “BBVA” u përmbyll me tensione të mëdha, pasi një përplasje fizike ndodhi menjëherë pas daljes së konkurrentëve nga shtëpia.

Menjëherë pas përfundimit të spektaklit, konkurrenti Jozi e sulmoi fizikisht Gjestin me grushta, në një incident që eskaloi situatën dhe tronditi publikun.

Pamjet dhe raportimet për këtë ngjarje kanë bërë xhiron e rrjeteve sociale, duke nxitur reagime të shumta nga ndjekësit e emisionit. Përdorues të shumtë kanë dënuar veprimin e Jozit, ndërsa ky i fundit është shoqëruar nga policia për procedura të mëtejshme.

Në lidhje me këtë incident ka reaguar edhe Xheneta, ish e dashura e Gjestit gjatë qëndrimit të tyre në “BBVK”. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo theksoi se dhuna nuk mund të justifikohet në asnjë rrethanë.

“Dhuna nuk është zgjidhje. Asnjë arsye nuk e justifikon dhunën – as në familje, as në rrugë, as në internet. Respekto. Dëgjo. Fol me mirësi. #StopDhunes #Respekt”, shkroi ajo.

Spektakli “BBVA” ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes për debatet dhe konfliktet mes banorëve, por incidenti i fundit ka ngritur shqetësime të reja mbi sigurinë dhe mesazhet që përçohen përmes këtij formati.