Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë përzgjidhet Anëtare Kandidate në EESC

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë (DhTIK) është përzgjedhur Anëtare Kandidate e Zgjerimit (Enlargement Candidate Member – ECM) në Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian (EESC). Me këtë status, DhTIK, si përfaqësuese e qindra bizneseve në Kosovë, do të kontribuojë në hartimin e opinioneve të EESC-së që kanë të bëjnë me organizatat e shoqërisë civile dhe…

Lajme

20/12/2025 14:42

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë (DhTIK) është përzgjedhur Anëtare Kandidate e Zgjerimit (Enlargement Candidate Member – ECM) në Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian (EESC).

Me këtë status, DhTIK, si përfaqësuese e qindra bizneseve në Kosovë, do të kontribuojë në hartimin e opinioneve të EESC-së që kanë të bëjnë me organizatat e shoqërisë civile dhe procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian.

Përzgjedhja nga EESC përfaqëson një njohje të rëndësishme ndërkombëtare për rolin e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Kosovë në përfaqësimin e interesave të komunitetit të biznesit, si dhe krijon një mundësi të drejtpërdrejtë për përfshirje aktive në proceset konsultative dhe politike të Bashkimit Evropian.

DhTIK ka theksuar se mbetet e përkushtuar që, përmes këtij angazhimi, të fuqizojë zërin e sektorit privat të Kosovës dhe të kontribuojë në procesin e integrimit evropian të vendit./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Këta janë 19 kandidatët për deptuetë me aktakuza aktive, 13 të...

Lajme të fundit

Këta janë 19 kandidatët për deptuetë me aktakuza...

Mjegull në Rrugën e Kombit, Policia shqiptare apelon për kujdes

Elhaida Dani braktis finalen e Festivalit të Këngës, ikën nga Shqipëria

​Prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë arrin nivele...