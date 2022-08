​Dhjetë komunat me më së shumti raste aktive me COVID Aktualisht në të gjithë vendin në total numri i rasteve aktive me COVID është 10,288. Komuna e Prishtinës ka numrin më të madh me 1,958 raste aktive, e pasuar nga Peja me 711 raste. Gjilani është komuna e tretë me më së shumti raste aktive, gjithsej 708 të tilla, ndërsa Prizreni radhitet e katërta me…