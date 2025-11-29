Dhjetë ditë para vdekjes, Princesha Diana zbuloi se për çfarë ishte penduar vërtet në jetën e saj
Pak para vdekjes së saj, thuhet se Princesha Diana ndau një reflektim të sinqertë dhe të hidhur me një mik të ngushtë në lidhje me intervistën e saj të famshme në Panorama.
Barra më e madhe për të nuk ishte ajo që zbuloi për jetën apo ndarjen e saj, por ndikimi që pati tek dy fëmijët e saj, William dhe Harry, atëherë vetëm 15 dhe 12 vjeç.
Sipas mikeshës së saj, Rosa Monckton, Diana ndjeu se intervista i kishte lënduar djemtë e saj. Ajo pranoi se e bëri sepse nuk dinte si tjetër ta përballonte presionin dhe brishtësia e saj e bënte të prekshme ndaj gazetarit Martin Bashir.
Intervista historike e vitit 1995, e ndjekur nga miliona shikues në të gjithë botën, ishte plot me zbulime personale rreth martesës së saj me Charles dhe vështirësive me të cilat ajo u përball, siç është bulimia. Ajo vetë kishte përmendur frazën e famshme për praninë e një pale të tretë në martesën e saj, duke iu referuar aferës së Charles me Camilla Parker Bowles. Deri atëherë, çifti ishte ndarë tashmë, ndërsa divorci erdhi në vitin 1996.
Disa vite më parë, një hetim zbuloi se gazetari kishte përdorur metoda mashtruese për të marrë intervistën. BBC kërkoi falje publikisht dhe u zotua të mos e transmetojë më , ndërsa Princat William dhe Harry kanë folur hapur për dhimbjen që u shkaktoi kjo intervistë.
Rosa e përshkroi Dianën si një grua që mbante brenda gjithçka që kishte përjetuar dhe ndjente keqardhje për ndikimin në jetën e fëmijëve të saj. Të dy princat kanë thënë se intervista ndikoi ndjeshëm në marrëdhënien e tyre me nënën e tyre dhe në jetën e tyre në përgjithësi.