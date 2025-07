“Dezinformimi dhe manipulimi i informacionit po bëhen sistematike” – Ambasadori francez reagon në lidhje me kërkimin e sotëm në Ujman

Ai përmes një postimi në “X”, ka thënë se Franca e mbështet plotësisht KFOR-in dhe komandantin e tij, si dhe thotë se që nga krijimi, KFOR-i ka luajtur dhe vazhdon të luaj një rol të pazëvendësueshëm në ofrimin e sigurisë për të gjithë.

“Ai meriton respektin dhe mirënjohjen e të gjithë aktorëve në rajon. Franca do të vazhdojë t’i ofrojë atij gjithë mbështetjen e nevojshme në një kontekst ku dezinformimi dhe manipulimi i informacionit po bëhen sistematike. Gjithashtu, shpreh respekt për mediat që kanë raportuar me saktësi mbi rolin e KFOR-it në përpjekjet për të rikuperuar trupin e personit të zhdukur nga Liqeni i Gazivodës”, ka shkruar Guerot në “X”. /Lajmi.net/

Postimi i plotë i tij në “X”:

France fully supports KFOR and its Commander. Since its creation, KFOR has played, and continues to play, an irreplaceable role in ensuring security for all. It deserves the respect and gratitude of all actors in the region. France will continue to provide it with all the…

— Ambassadeur Olivier Guerot (@Olivier_Guerot) July 29, 2025