Devolli i lumtur për fitoren në debutim, Panadiq thotë se goli u pranua nga pakujdesia

Bledar Devolli e ka nisur me fitore aventurën e tij të dytë te Drenica duke shënuar fitore kundër Ferizajt, në takimin e vlefshëm për javën e 23-të kampionale.

Drenica triumfoi 1:0 kundër Ferizajt në stadiumin “Bajram Aliu” në Skenderaj, shkruan lajmi.net.

Trajneri i Drenicës, Bledar Devolli u shpreh i lumtur që e nisi me fitore në debutim.

“Jam i lumtur që u ktheva në Skënderaj. E mora drejtimin e skuadrës me shumë qejf. Këtu ndihem si në shtëpi. Besoj që është e rëndësishme që e fituam ndeshjen. Fituam dhe pikët janë të rëndësishme. Pjesa e parë nuk më pëlqeu, mezi prisja të mbaronte. Në pjesën e dytë e rritëm lojën dhe shënuam golin. Kundërshtarin e detyruam të luante me topa të gjatë. Jam i lumtur dhe i kënaqur me rezultatin, por më shumë jam i lumtur për çunat”, ka thënë Devolli për Art Sport.

Ndërkohë, Panadiq, trajneri i Ferizajt tha se goli vendimtar u shënua nga pakujdesia.

“Kemi përgatitur ndeshjen në javën e fundit në atë mënyrë që të përshtatemi në një terren me bar natyral. Kemi pranuar një gol nga një pakujdesi, ndërsa për pjesën tjetër nuk i kritikoj djemtë për asgjë. Në pjesën e dytë kishim rënie në lojën tonë”, theksoi Panadiq./Lajmi.net/