Devolli drejtuar futbollistëve: Mezi pres të futem në dhomat e zhveshjes, t’i rrah me grushta e shqelma

Skuadra e tij ishte duke fituar me rezultat 1 – 3, por në fund pranoi dy gola duke bërë të fitojnë vetëm një pikë në “Zahir Pajaziti”, shkruan lajmi.net.

Pas ndeshjes, Devolli tha se është i kënaqur në shumë gjëra, por jo te goditjet standarde.

“Mezi pres të futem në dhomat e zhveshjes, t’i rrah me grushta e shqelma. Më vjen shumë inat sepse nuk e dinë akoma çfarë kapaciteti kanë lojtarët. Jo kushdo vjen i bën 3 gola Llapit, e dimë që ishte ndeshje e vështirë. Prapë jam i kënaqur me shumë gjëra, por me disa aspekte jam i pakënaqur. Me goditjet standarde po kemi problem”, deklaroi ai pas ndeshjes.

Drenica mbetet në zonën e rrezikshme në pozitën e nëntë me 25 pikë të tubuara./Lajmi.net/