Detaji që i ka ikur tifozëve: Momenti kur lojtari i Chelseat lexonte letër në fushë, teksa Asensio i ndëshkon me gol

Real Madridi mposhti Chelsean 2:0 në “Santiago Bernabeu” në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve, e zhvilluar të mërkurën mbrëma.

Anglezët patën një rast të mirë në fillim, por më vonë Real Madridi mori iniciativën dhe kaloi në avantazh me golin e Benzemas.

Interesante ishte situata me golin e dytë të “mbretërve” në minutën e 74-të.

Kamerat kapën mbrojtësin e Chelseat, Ëesley Fofana duke lexuar një shënim në letër që i dërgoi dikush nga stoli.

Fofanës iu desh pak kohë për ta bërë këtë dhe ai nuk ishte i përqendruar në goditjen e këndit të Real Madridit.

Në kohën kur mbrojtësi i Chelseat u përqëndrua, Asensio veçse i ndëshkoi me golin e dytë për vendasit.

Mëposhtë mund ta shikoni momentin./Lajmi.net/

Is that defensive “expert” still at the club? state of defending at that corner, looks like Fofana is reading a note when ball comes in! pic.twitter.com/ygLvLvFKOt

— RoyalBlueChelsea⭐⭐ (@CFCROYALBLUE) April 12, 2023