Detaji i veçantë me të cilin Mbretëresha e kujtoi Princin Philip në takim virtual

Mbretëresha kishte vendosur një karficë me lule me diamant që mori si një dhuratë martese për daljen e saj të parë publike që nga varrimi i burrit të saj Princ Philip, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Fryma stoike e monarkut, 95 vjeçe, shkëlqeu ndërsa ajo mirëpriti personalitete në Pallatin Buckingham përmes videolinkut nga Kalaja e Windsor.

Ajo vendosi të shfaej me broshin me shkëlqim me trëndafil, nga Cartier për takimin, dhuratë të cilën e kishte marrë me rastin e martesës së saj me Dukën e Edinburgut më 1947.

Midis shumë dhuratave të dasmës së Mbretëreshës ishin një diademë dhe gjerdan mahnitës i Cartier nga Nizam i Hyderabad, një monark indian dhe një nga koleksionistët më të pasur të stolive në botë.

Diadema, e cila kushtoi 5,000 funta më 1947 (ekuivalente me 189,000 funta sot), ishte vendosur me 1,033 diamante dhe kishte tre pjesë të ndara në formë trëndafili.

Çuditërisht, megjithë zemërgjerësinë e tij, Nizam nuk u ftua në dasmë.

Mbretëresha e vendosi dhuratën e tij disa herë gjatë 25 viteve, përfshirë këtu edhe vizitnë në Ambasadën Norvegjeze më 1951, por u prish më 1973 dhe i kërkoi argjendarit të Kurorës së atëhershme Garrard të bënte një diadem të ri.

Ajo ende mban gjerdanin e ngjashëm, të cilin ia huazoi dukeshës së Kembrixhit më 2014.

Dje, Mbretëresha mbajti një audiencë virtuale për të pritur Shkëlqesinë e saj Ivita Burmistre, Ambasadoren e Letonisë, në Pallatin Buckingham.

Ajo gjithashtu priti Shkëlqesinë e saj Sara Affoue Amani, Ambasadoren e Bregut të Fildishtë, gjatë takimit virtual.

Ngjarja vjen 10 ditë pas varrimit të burrit të saj Princ Philip, i cili vdiq në moshën 99 vjeç në fillim të këtij muaji.

Megjithëse është hera e parë që Mbretëresha është fotografuar duke punuar që nga varrimi i Dukës së Edinburgut, më 17 prill, nuk është hera e parë që ajo të kthehet në punë që nga vdekja e tij.

Mbretëresha u kthye në detyrat mbretërore vetëm katër ditë pas vdekjes së Dukës së Edinburgut më 9 prill, transmeton lajmi.net.

Me atë rast, ajo mori pjesë të martën në ceremoninë e daljes në pension për ish-Lordin Chamberlain Earl Peel.

Veçanërisht, në paraqitjen e saj më të fundit Mbretëresha ishte fotografuar jo më me një veshje të zisë.

Ajo ishte veshur me një fustan me lule blu të çelët, i cili shfaqte lule të mëdha ngjyrë vjollce, të bardhë dhe të verdhë, me një gjerdan perlash me tre tela dhe një karficë diamanti si aksesor.

Dy javë zie mbretërore në kujtim të burrit prej 73 vjetësh të Mbretëreshës përfunduan për monarkinë dhe familjen e tij të premten 23 prill, që do të thotë që Windsors u lejuan të ktheheshin në punë me kohë të plotë.

Familja mbretërore ia dha lamtumirën e fundit Princit Philip më 17 prill në një ceremoni mortore me distancë sociale në Shën George, ku mbretëresha ishte e ulur vetëm teksa ishte e pikëlluar për vdekjen e bashkëshortit.

Mbretëresha mbushi 95 vjeç vetëm 12 ditë pasi duka vdiq dhe përdori ditëlindjen e saj për të lëshuar një mesazh që falënderonte dashamirët për nderimin e tyre ndaj Philip. /Lajmi.net/