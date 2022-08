Detajet e marrëveshjes së Nice me Arsenalin për Pepen Nicolas Pepe ka arritur marrëveshje me Nice për transferimin e tij në formë huazimi te klubi francez. Sulmuesi anësor i Bregut të Fildishtë do t’u nënshtrohet testeve mjekësore nesër në Francë. Brenda marrëveshjes së klubeve nuk është paraparë e drejta e blerjes përfundimtare të lojtarit. Dokumentet do të rregullohen së shpejti, transmeton lajmi.net. Lojtari erdhi…