Detaje të reja për rastin tragjik në Prishtinë: Pasi lëndoi të dashurën me thikë e ther edhe veten për vdekje

Sot gjatë ditës ka ndodhur një rast shumë i rëndë në Prishtinë, ku një person dyshohet se ka therur me thikë gruan e tij e më pas edhe vetën.

Nga informacionet e para që i ka konfirmuar edhe Policia thuhet se personi që theri vetën u gjet në banesën e tij pa shenja jete.

Rastin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës, Flora Ahmeti e cila tha se personi në fjalë ka lënduar veten me mjetë të mprehtë dhe nuk ka arritur t’i mbijetojë plagëve.

“Rreth orës 15:00 është raportuar për dy persona të lënduar në një ndërtesë në rrugën “B” në Prishtinë.

Me të marrë informatën policia ka dalë në vendin e ngjarjes duke filluar menjëherë me ndërmarrjen e veprimeve hetimore me synim sqarimin e rrethanave të rastit.

Në vendin e ngjarjes janë ftuar edhe mjekët emergjent të cilët kanë konstatuar vdekjen e njërit prej personave të lënduar, mashkull, 34 vjeç, ndërsa e lënduara femër, 30 vjeçare është dërguar për tretman mjekësor.

Mbështetur në të dhënat fillestare, dyshohet se personat kanë pësuar lëndime nga një mjet i mprehtë, dyshohet thikë.

Hetuesit policor po ndërmarrin të gjitha veprimet e duhura hetimore që do t’i kontribuonin hetimit të ngjarjes”, tha Ahmeti për lajmi.net.