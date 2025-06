Detaje të reja: Një motor në lëvizje dyshohet se shtiu me armë drejt veturës BMW, Policia rrethon vendin me shirit Një incident dyshohet të ketë ndodhur para pak minutash në Prishtinë, saktësisht në lagjen “Bregu i Diellit”, ku nga banorët aty janë dëgjuar të shtënat e armës. Sipas informacioneve të para që i ka siguruar Lajmi.net thuhet se një motor gjërsa ishte në lëvizje shtiu me armë në drejtimi të një shoferi me veturën, BMW.…