Detaje të reja nga aksioni i sotëm ku u prangos edhe një ish-ministër – Shtatë të arrestuar dhe rreth 20 mijë euro të konfiskuara

Detaje të reja janë bërë publike nga aksioni i zhvilluar sot në Prishtinë kundër korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare, i cili është realizuar nën udhëheqjen e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, ku po raportohet se një ish-ministër edhe një kryetar gjykate janë arrestuar. Operacioni policor ka të bëjë me dyshime për përfshirje në…

Lajme

18/12/2025 22:45

Detaje të reja janë bërë publike nga aksioni i zhvilluar sot në Prishtinë kundër korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare, i cili është realizuar nën udhëheqjen e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, ku po raportohet se një ish-ministër edhe një kryetar gjykate janë arrestuar.

Operacioni policor ka të bëjë me dyshime për përfshirje në disa vepra të rënda penale, përfshirë korrupsionin, keqpërdorimin e detyrës zyrtare, dhënien dhe marrjen e ryshfetit, ushtrimin e ndikimit, mashtrimin dhe armëmbajtjen pa leje, transmeton lajmi.net.

Sipas njoftimit zyrtar, gjatë këtij aksioni janë arrestuar shtatë persona: F.I., J.M., N.K., M.D., B.D., Sh.T. dhe G.L. Operacioni është realizuar nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike, pas një periudhe monitorimi dhe hetimi disamujore, përfshirë edhe zbatimin e masave të veçanta hetimore.

Të dyshuarit janë kapur në flagrancë gjatë shkëmbimit të parave, ndërsa me vendim të Prokurorisë Speciale janë ndaluar për 48 orë.

Gjatë bastisjeve dhe kontrolleve janë sekuestruar rreth 20 mijë euro para të gatshme, armë, bizhuteri, dokumente të ndryshme si dhe pajisje elektronike.

Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se hetimet për këtë rast po vazhdojnë, në koordinim të plotë me Policinë e Kosovës, ndërsa priten edhe veprime të tjera hetimore në ditët në vijim.

Njoftimi i plotë: 

⚖ Aksioni kundër korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare
Prishtinë, 18 Dhjetor 2025 – Nën udhëheqjen e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, është zhvilluar një operacion policor në rajonin e Prishtinës, në lidhje me dyshimet për kryerjen e veprave penale:
korrupsion,
keqpërdorim të detyrës zyrtare,
dhënie dhe marrje ryshfeti,
ushtrim të ndikimit
mashtrim,
armëmbajtje pa leje.
Gjatë këtij aksioni policor janë arrestuar : F.I., J.M., N.K., M.D., B.D., Sh.T. dhe G.L.
Operacioni është realizuar nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike nën udhëheqjen e Prokurorit Special, pas një periudhe monitorimi dhe hetimi ndër të tjera me masa të veçanta hetimore.
Të dyshuarit janë kapur në flagrancë gjatë shkëmbimit të parave.
Me vendim të Prokurorisë Speciale shtatë personat ndalohen për 48 orë.
Gjatë kontrollit janë sekuestruar:
– rreth 20 mijë (20.000) euro para të gatshme,
– armë,
– bizhuteri,
– dokumente të ndryshme,
-pajisje elektronike.
Hetimet lidhur me këtë rast janë duke vazhduar në koordinim të plotë ndërmjet Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 18, 2025

Moti për të premtën

Lajme të fundit

Moti për të premtën

Dërguti: Mujka erdhi në VV nëpërmjet Sveçlës, janë...

SHBA-ja ndalon importin e gomave nga fabrika kineze në Serbi

Toney i premton 2 mijë euro Albës, nëse fiton çmimin e madh