Detaje për serbët që sulmuan sot zyrtarët policorë në Leposaviq, njëri prej tyre i dyshuar për mbi 80 vepra penale

Policia e Kosovës është deklaruar edhe një herë në lidhje me sulmin drejtuar zyrtarëve policorë që ndodhi sot në Leposaviq.

Policia ka bërë të ditur se sipas detyrës zyrtare janë ndërmarrë veprimet e nevojshme operativo hetimor, nga ku janë identifikuar dy persona të dyshimtë, verifikimet e të cilëve kanë rezultuar me përfshirjen e tyre në veprimtari kriminale.

Njëri prej të dyshuarve në këtë rast, saktësisht D.S, 1991, dyshohet të jetë i përfshirë në mbi 80 vepra penale, ndër to edhe : Vrasje, detyrim, sulm e të tjera.

Po ashtu edhe i dyshuari i dytë, me inicialet M.D., 1985, dyshohet të jetë i përfshirë në 17 vepra penale, transmeton lajmi.net.

Njoftimi i plotë nga Policia:

Referuar pyetjeve dhe interesimit nga media të ndryshme lidhur me rastin e ndodhur sot në Bistricë të Leposaviqit, ku janë rrezikuar zyrtarët policor gjatë realizimit të detyrave dhe autorizimeve ligjore, ju informojmë se;

Personat e dyshuar të përfshirë në këtë rast sipas të dhënave rezultojnë të jenë persona me të kaluar kriminale dhe të përfshirë në dhjetëra veprave penale dhe kundërvajtje si:

1. I dyshuari mashkull kosovar me iniciale (D.S. 1991), dyshohet të jetë i përfshirë në mbi 80 vepra penale, nga to i dyshuar edhe për vepra penale si; vrasje, detyrim, armëmbajtje pa leje, sulm, pengim i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, kanosje, vjedhje e rëndë, shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, grabitje etj., etj. I njëjti ka kryer edhe mbi (20) kundërvajtje.

Po ashtu,

2. I dyshuari mashkull kosovar me iniciale (M.D. 1985), dyshohet të jetë i përfshirë në 17 vepra penale, nga to i dyshuar edhe për vepra penale si; vrasje, shtrëngim, armëmbajtje pa leje, vjedhje e rëndë, lëndim i rëndë trupor, kalim i paautorizuar i kufirit, manipulim me prova etj, etj. I njëjti ka kryer edhe (3) kundërvajtje.

Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe autorizimeve ligjore në interes të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike, ofrimit të sigurisë ndaj qytetarëve pa dallim, si dhe parandalimit./Lajmi.net/