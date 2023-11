Detaje nga takimi i Kurtit me O’Brien, kryeministri: Nënshkrimi i marrëveshjes do të nënkuptonte garanci për zbatim Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, u takua me Zëvendës Sekretarin për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike të Departamentit të Shtetit amerikan, James C. O’Brien në Paris. Krahas temave të shumta, në këtë takim është biseduar edhe për dialogun Kosovë-Serbi, transmeton lajmi.net. Kryeministri Kurti duke folur për marrëveshjen e fundit me Serbinë, ka thënë se nënshkrimi do…