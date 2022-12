Detaje nga kontrata e Gakpos me Liverpoolin – holandezi nënshkruan marrëveshje afatgjatë me anglezët Cody Gakpo mund të llogaritet si lojtari më i ri i Liverpoolit. Holandezi tashmë ka arritur marrëveshje të plotë me “Të Kuqtë”, transmeton lajmi.net. Siç bën të ditur Fabrizio Romano, lojtari ka nënshkruar kontratë gjashtëvjeçare, që e mban holandezin deri në vitin 2028. Brenda kësaj situate, ka mbetur vetëm zyrtarizimi i këtij bashkëpunimi të ri…