Detaje nga aksioni për dallaveret me patentë-shoferë, testet plotësoheshin nga zyrtarë të departamentit-Sekuestrohen mbi 7 mijë euro Policia e Kosovës është deklaruar në lidhje me aksionin e sotëm të realizuar në kuadër të dallavereve me patentë-shoferë. Policia ka bërë të ditur se Njësia e Hetimeve për Krimet Ekonomike dhe Korrupsion ka realizuar sot operacionin në fjalë ku janë bastisur 10 lokacione, tetë prej tyre në regjionin e Pejës, dy në regjionin e…