Dështuan të bëhen deputetë – Kurti i rehaton në Qeveri ata që s’i votoj populli as për t’u bërë pjesë e Kuvendit

Dështimi për të siguruar një ulëse në Kuvend nuk i ka lënë jashtë institucioneve disa prej kandidatëve që garuan në zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Një pjesë e tyre tashmë janë emëruar zëvendësministra në Qeverinë e Albin Kurtit, ndërsa të tjerë kanë marrë pozita këshilltarësh në ekzekutiv. Në mesin e emrave të emëruar dominojnë përfaqësuesit e…

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16/10/2026 13:20

Dështimi për siguruar një ulëse Kuvend nuk i ka lënë jashtë institucioneve disa prej kandidatëve garuan zgjedhjet parlamentare Kosovë. Një pjesë e tyre tashmë janë emëruar zëvendësministra Qeverinë e Albin Kurtit, ndërsa tjerë kanë marrë pozita këshilltarësh ekzekutiv.

mesin e emrave emëruar dominojnë përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), por pozita qeveritare janë përfshirë edhe përfaqësues partive komuniteteve joshumicë mbështesin Qeverinë.

15 shtator, kryeministri Albin Kurti njoftoi emërimin e 27 zëvendësministrave dikastere ndryshme qeveritare. Nëntë prej tyre ishin kandidatë LVV-së zgjedhjet parlamentare, por votat e marra nuk u mjaftuan për fituar një mandat Kuvend, raporton lajmi.net.

Emrat e tyre dhe pozitat që kanë marrë janë:

  • Hysni Mehani zëvendësministër Ministrinë e Financave;

  • Agon Batusha zëvendësministër i parë Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal;

  • Triera Kasumi-Berisha zëvendësministre Ministrinë e Ekonomisë;

  • Jeton Mehmeti zëvendësministër Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit;

  • Ali Dula zëvendësministër i parë Ministrinë për Zhvillim Rajonal;

  • Enver Dugolli zëvendësministër i parë Ministrinë e Punëve Brendshme;

  • Zef Morina zëvendësministër i parë Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit;

  • Nora Arapi-Krasniqi zëvendësministre e parë Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit;

  • Arsim Berisha zëvendësministër Ministrinë e Shëndetësisë.

Emërimet nuk përfunduan me kaq. 14 tetor, Kurti emëroi edhe Viktor Buzhalën postin e zëvendësministrit Ministrinë e Punëve Brendshme. Edhe Buzhala kishte qenë kandidat për deputet, por nuk kishte arritur siguronte ulëse Kuvend.

Nga listat zgjedhore në pozita ekzekutive

Përveç zëvendësministrave, ekipin e kryeministrit është përfshirë edhe Ragmi Mustafi, nga Lugina e Preshevës, i cili nuk arriti bëhej deputet dhe aktualisht shërben si këshilltar i Albin Kurtit.

Ndërkohë, LVV-ja përfaqësohet Kuvend me 53 deputetë. Për mbështetjen e Qeverisë llogariten edhe nëntë deputetë nga komunitetet joshumicë, tetë prej cilëve u përkasin komuniteteve joserbe, ndërsa njëri është Nenad Rashiq, përfaqësues i komunitetit serb.

Përfshirja e kandidatëve pasuksesshëm zgjedhje poste tjera institucionale është një praktikë është shfaqur edhe herët politikën kosovare. Politikanë nuk kanë fituar mandate apo poste përmes votës kanë vazhduar angazhimin e tyre institucione tjera pushtetit, përfshirë administratën qeveritare dhe kabinetet e drejtuesve institucionalë.

Rasti i emërimeve fundit Qeverinë Kurti tregon se një pjesë e kandidatëve nuk arritën hyjnë Kuvend kanë vazhduar rrugëtimin e tyre politik përmes funksioneve ekzekutiv./lajmi.net/

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