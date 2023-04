​Dështon mbledhja e kryesisë, të mërkurën seancë për arrestimin e kryeshefit të KEK-ut

Të mërkurën do të mbahet seancë e jashtëzakonshme, e cila është thirrur nga opozita. Nga ora 11:00 do të debatohet për arrestimin e kryeshefit të KEK-ut, Nagip Krasniqi. Për këtë të fundit dhe gjithë bordin, Partia Demokratike e Kosovës po kërkon shkarkim. Mbledhja e sotme e kryesisë ka dështuar, në mungesë të kuorumit.

Shefja e deputetëve të shumicës, Mimoza Kusari Lila, tha se është tendencioze, qasja e opozitës në lidhje me hetimet që po zhvillohen për rastin në KEK.

“Sot nuk arriti të mbahej mbledhja e rregullt e kryesisë së kuvendit, si rrjedhojë e mungesës së anëtarëve të kryesisë. Ne tashmë e dimë, e kemi një gjendje në të cilën pozita nuk e ka kuorumin në mbledhje të kryesisë së kuvendit. Nënkryetarja e kuvendit është në pushimin e lehonisë, Saranda Bogujevci. Përderisa sot nuk mori pjesë përfaqësuesi apo anëtari i kryesisë së kuvendit nga LDK, Kujtim Shala, pa ndonjë arsyetim. E konsiderojmë totalisht të papranueshme dhe tërësisht jo të përgjegjshme, abstenimin e vazhdueshëm të opozitës qoftë nga votimet në seanca plenare të Kuvendit të Kosovës, qoftë në mbledhjet e kryesisë së kuvendit… Në vend se të kryejnë punën për të cilën janë zgjedhur deputetët e opozitës, kanë zgjedhur që tashmë të luajnë rolin edhe të prokurorit dhe të hetuesve policor”, ka deklaruar Kusari-Lila.

Më tej, ka shtuar se përzierja në fakte nuk lejohet as me Ligjin për Hetim Parlamentar.

Kusari-Lila theksoi se grupi parlamentar i LVV-së, ka dy deputete që janë në pushim të lehonisë, e dy të tjerë që abstenojnë vazhdimisht.

“Është e vërtetë se janë disa defekte që e karakterizojnë edhe grupit tonë parlamentar në raport të funksionimit apo mbarëvajtjes së seancës. Çdo ditë dhe çdo seancë po mundohemi që t’i evitojmë ato dhe do të vazhdojmë edhe me punë dhe angazhim. Kjo javë duket se do të karakterizohet me vetëm mbajtjen e një seancë të jashtëzakonshme”, ka shtuar Kusari-Lila.

Në anën tjetër, shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri tha se mazhoranca nuk po arrin të ketë shumicën minimale që të kalojnë projektligjet e pika të tjera të rendit të ditës.

Tahiri tha se të mërkurën do të ketë seancë të jashtëzakonshme në lidhje me arrestimin e kryeshefit të KEK-ut, Nagip Krasniqi.

“Si GP i PDK-së e njoftova kryesinë dhe kryetarin e kuvendit që si opozitë do ta thërrasim një seancë të jashtëzakonshme, ditën e mërkurë nga ora 11:00, me 40 nënshkrime, deputetët e partive politike opozitare. Kjo seancë do të thirret në lidhje me arrestimet e fundit që kanë ndodhur në KEK dhe një sjellje totalisht e pahijshme dhe të vrazhdët të mazhorancës dhe të kryeministrit Kurti në raport me këto arrestime. Pra, ka ndodhur diçka e paprecedent, në të kaluarën nuk kemi parë një mbrojtje të tillë që i bëhet njerëzve të cilët janë të akuzuar dhe arrestohen për korrupsion dhe për krim të organizuar. Në këtë rast, ju keni parë një gjuhë jashtëzakonisht të papranueshme dhe të ashpër të kryeministrit të Kosovës në lidhje me arrestimin e drejtorit në fjalë”, ka deklaruar Tahiri.

Për më tepër, Tahiri tha se Krasniqi dhe bordi i KEK-ut duhet të shkarkohen.

“Drejtori i cili e mban ende pozitën e drejtorit të KEK-ut. Ju e dini që tashmë është në paraburgim dhe ai nga paraburgimi e drejton korporatën më të madhe energjetike në vend. Kjo është e paprecedent, është jashtëzakonisht e dëmshme. Ajo që do të duhej të ndodhte dhe kemi kërkuar edhe ditën e enjte është që ky person të shkarkohet, bordi i KEK-ut të shkarkohet dhe merren masa edhe ndaj akterëve të tjerë të përfshirë në kuadër të menaxhimit të krizës energjetike në ato keqpërdorime që kanë ndodhur”, ka shtuar Tahiri.