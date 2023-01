Dështon manipulimi me pëlqime pro Olta Gixharit në “BBVA”: Produksioni ndryshon formën e vlerësimit Produksioni i “Big Brother Vip Albania” ka ndryshuar formën e vlerësimit për përformancat e sontme artistike të banorëve. Sipas vendimit fillestar, banori që merrte më shumë pëlqime në videon me përformancën e tij në një show të organizuar sonte, do të fitonte një mori shpërblimesh. Menjëherë pas postimit të videove në Instagram, ndodhi diçka bizare.…