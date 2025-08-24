Dështon konstituimi i Kuvendit, as Dimal Basha nuk votohet për kryeparlamentar
As propozimi i radhës nga Lëvizja Vetëvendosje nuk kaloi.
Dimal Basha dështoi pasi nuk arriti t’i marrë votat e nevojshme për t’u bërë kryeparlamentar.
Për Bashën votuan pro, 57 deputetë, 25 votuan kundër dhe 24 abstenuan.
Pas kësaj, kryesuesi Avni Dehari, bëri të ditur se seanca e radhës do të mbahet më 26 gusht në ora 11:00.