Dështoi në zgjedhjet evropiane, Greqia shpall datën e zgjedhjeve kombëtare

Kryeministri i vendit, Alexis Tsipras ka kërkuar për zgjedhje të reja pasi partia e tij pësoi humbje të thellë në garën për Parlament Evropian.

Zëdhënësi i qeverisë Dimitris Tzannakopoulos tha të martën se vendimi është marrë për datën në mënyrë që të mos pengojë provimet e studentëve të universiteteve që i përfundojnë afatet e tyre me datën 30 qershor.

Tsipras ka thënë pas zgjedhjeve të Parlamentit Evropian të dielën se ai do kërkojë shpërndarjen e parlamentit pas zgjedhjeve regjionale në Greqi që do mbahen me 2 qershor.

Mandati katër vjeçar i Tsipras do përfundonte në tetor të këtij viti.

Partia e tij Syriza kishte 9.4% disavantazh ndaj partisë tjetër Demokracia e re në zgjedhjet e 26 majit./Express/