Dështoi me Messin, Al Hilal tani kërkon Neymarin Skuadra arabe Al-Hilal thuhet se ka kontaktuar me agjentin e Neymar për një transferim të mundshëm gjatë verës pasi nuk arriti të nënshkruajë mebashkëlojtarin e tij në PSG, Lionel Messi. Al-Hilal mësohet se dërgoi një delegacion në Paris të premten për të “testuar ujërat” me agjentët e Neymar për një marrëveshje të mundshme, raporton “CBS…