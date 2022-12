Dështimi i shtetit në mbrojtje të grave: Tri të vrara, mijëra të tjera viktima të dhunës gjatë 2022-tës

Pothuajse çdo ditë raportohet për dhunë në baza gjinore e ngacmime seksuale.

E, sipas të dhënave zyrtare vetëm gjatë këtij 11 mujori të vitit 2022 në Kosovë janë vrarë tri gra, derisa mijëra të tjera kanë raportuar dhunë të formave të ndryshme. Kështu ka bërë të ditur Drejtoresha e Drejtorisë së Policisë në Bashkësi dhe Preventivë, Zylfije Dema.

“Gjatë viti 2022 janar nëntor kemi të pranuara si denoncim të rasteve të dhunës në familje 2 mijë e 476 ku nga gjithsej këto raste kemi 7 vrasje 3 vrasje të gjinisë femra. Mirëpo marrë numrin e përgjithshëm të viktimave kemi 80 për qind të rasteve janë të gjinisë femërore”, ka thënë ajo për emisionin “Shenjë”, prodhim i lajmi.net.

Derisa ky numër i rasteve të vrasjeve të grave dhunës me baza gjinore është shqetësues, kjo po konsiderohet se po ndodhë si pasojë e dështimit të disa hallkave të funksionimit të shtetit. Shumë gra nuk po arrihet të mbrohen nga dhuna, pavarësisht se institucionet e shtetit ndaj tyre vendosin masën e mbrojtjes, por nuk sigurojnë zbatimin.

Tutje, po konsiderohet se ka shumë raste të dhunës që nuk raportohen, ndërsa 65 % rasteve të raportuara janë pasi dhuna është përsëritur.

Sipas Rrjetit të Grave të Kosovës, rastet e shumta të dhunës ndaj grave janë si pasojë se shoqëria kosovare është ende shoqëri patriarkale.

Besarta Breznica nga kjo organizatë, ka thënë se institucionet e vendit kanë dështuar të mbrojnë vajzat dhe gratë, pasi nuk po respektohet legjislacioni në fuqi.

“Rrjeti i Grave të Kosovës e ka potencuar shumë herë, institucionet duhet ta respektojnë legjislacionin që ne kemi në fuqi, duhet ta respektojnë legjislacionin primar dhe sekondar dhe procedurat e tjera dhe strategjitë e tjera në të cilat dhuna në familje dhe në baza gjinore adresohet. Mirëpo duke qenë që institucionet tona i ikin përgjegjësisë duke qenë se institucionet tona po dështojnë vazhdimisht në mbrojtje të viktimave, grave, vajzave dhe fëmijëve, padyshim që ata mundohen me dekuraju gratë që të mos vazhdojnë tutje. Raste të tilla ka pasur edhe në prokurori siç e përmenda më herët, raste të tilla ka edhe në gjyqësorë. Për shembull gjykata themelore jep dënimin me burgim të përjetshëm dhe më pas vjen gjykata e apelit e cila zbut dënimin në 25 vite burgim apo 35 vite burgim dhe padyshim që kjo është një shtytje e madhe që gratë të mos e raportojë dhunën tutje, padyshim që kjo është një shtytje e madhe që burrat të jenë ashtu si jenë dhe të mos rehabilitohen dhe të vazhdojnë të bëjnë vepra të tilla penale sepse kemi një zingjirë të tërë institucional i cili dështon në mbrojte të grave dhe të fëmijëve dhe padyshim që ky zinxhirë i tanë nuk na mbron vajzat”, ka treguar ajo.

Madje, sipas Breznicës, derisa numri i këtyre rasteve po shkon në rritje, sipas shteti po vazhdon t’iu dal në ndihmë dhunuesve.

“Padyshim kohëve të fundit janë raportuar raste të shumta të dhunës në baza gjinore specifikisht raste të dhunës në familje. Përveç dhunës në familje kemi pasur raste të shumta të raportuara të dhunimeve, ngacmime seksuale, sulmeve seksuale. Krejt këto po ndodhin duke qenë se jemi një shoqëri patriarkale duke parë që kemi institucione patriarkale që nuk trajtojnë seriozisht çështjet e dhunës duke parë që kemi gjyqtarë, prokurorë, polic të cilët nuk e kryejnë punën e tyre me përgjegjësi të plotë, duke e parë që kemi padyshim institucione që u dalin në krah burrave pavarësisht se ata janë dhunues, pavarësisht që ata nuk mbrojnë viktimat por mbrojnë dhunuesit, padyshim që rastet e tilla vazhdojnë të ndodhin”, ka thënë ajo

Ndërkaq, sipas avokatit të popullit, Naim Qelaj, Policia e Kosovës ka dështuar në vlerësimin e rrezikut dhe mbrojtjen e grave nga dhuna ndaj tyre..

“Ka 20 vite që është punuar dhe nuk mundet me thënë që janë kapacitete të tilla që mos me mundur me i përmbush detyrimet e veta që i kanë me ligj. Pra, nëse flasim për policinë, ne kemi informacion zyrtar që policia ka të trajtuar staf të mjaftueshëm të zyrtarëve policorë me reagua te rastet e dhunës në familje, në anën tjetër ka strukturë ligjore të qartë të procedurave se si duhet me vepru dhe me reagu që janë procedura standarde të veprimit, pra policia ka edhe staf ka edhe procedura që nëse i zbaton atëherë do të evitohen rastet të tilla sidomos tek rastet kur raportohet dhuna në familje. Megjithatë ne po na del që policia po dështon në vlerësimin e rrezikut, pra nuk po arrijnë me vlerë mirëfilli krejt rrethanat që lidhen me atë a munden të vijnë deri tek një situatë e rrezikshme ku cenohet siguria e viktimës ose jo dhe në tri rastet e fundit që ne kemi dal me raporte me rekomandime kemi konstatu këtë gjendje. Pra kemi thënë që policia duhet me pas kujdes në vlerësimin e rrezikut nëse bashkëshorti drejton tytën e armës në kokë gruas, e kërcënon me vrasje ky rast është përsëritur disa herë është raportuar në polici. Padyshim që niveli i rrezikshmërisë është shumë i lartë dhe policia në këtë rast duhet t’i marrë krejt masat që i ka në dispozicion me parandalu këtë veprim. Në anën tjetër janë edhe zyrtarët të mbrojtjes së viktimave që nuk po arrijnë sa duhet me i ndalë mbështetje dhe ndihmë viktimave sepse roli i tyre është t’i këshillojnë dhe t’i udhëzojnë se cilat veprime munden t’i marrin dhe cilat janë të drejtat që i ka kur një rast raportohet në polici ose raportohet në institucion tjetër”, ka thënë ai

Por, sipas Policisë së Kosovë, ky institucion i sigurisë, është duke punuar në mbrojtje të grave edhe përmes kartelës së viktimës.

“Policia e Kosovës ka ndërmarrë masa për parandalimin dhunës në familje fillimisht brenda strukturës organizative ka krijuar njëri dhe sektorë të veçanta me staf profesional dhe të specializuar për trajtimin e dhunës në familje. Policia e Kosovës e trajton në tri nivele në nivelin qendrorë nivelin rajonal dhe nivelin lokal. Përveç kësaj Policia e Kosovës ka krijuar edhe dy kartela për njoftimin e viktimave dhe policëve kartela e quajtur kartelë e viktimës ku në atë kartelë janë të dhënat e policit që heton rastin e dhunës në familje dhe të drejtat e viktimës. Kjo kartelë është hartuar me ndihmën e ambasadës amerikane si dhe kemi edhe një dokument kartela kontrolluese ku i kemi shpërndarë tek të gjithë zyrtarët policor të cilët veç janë zyrtarë kyç në incidentet e rasteve të dhunës në familje që të kenë njohuri si trajtohet rasti i dhunës në familje”, ka thënë ajo.

Ndërkaq, ndër të tjerash, Qelaj ka thënë se edhe prokuroria po çalon në trajtimin e rasteve të dhunës në baza gjinore. Ai ka shtuar se as qendrat për punë sociale nuk tregojnë efikasitet, derisa ka treguar arsyen pse po ndodhë kjo.

“Zinxhiri më pas po vazhdon me qalu tek prokurori kur po raportohet rasti i dhunës në familje si vepër penale i cili vazhdimisht informacionin e merr nga policia por nuk po arrijnë me ndiku sa duhet në atë vlerësimin e rreziku sepse e dimë që policia hetimet i zhvillon në bazë të udhëzimeve dhe autorizimeve që i merr nga prokurori i rastit. Pra në çdo rast prokuroria duhet me qenë më vigjilente më e përkushtuar që t’i përmbush detyrat që i ka tek rastet e dhunës në familje që të munden t’i parandalojnë rrezikun dhe me i siguru viktimën që ka me qenë e sigurte për jetën dhe shëndetin e tij. Vazhdon kjo pastaj tek pozita dhe gjendja në të cilën janë qendrat për punë sociale të cilat në një raport që avokati i popullit e ka nxjerrë disa vite më parë ka konstatuar që është alarmante pra nuk kanë staf të mjaftueshëm profesional, nuk kanë kushte të mira për punë dhe i pamundësohet në një mënyrë t’i përmbushë detyrat që i kanë.

Sipas Qejalt, gjykatat janë hallka e fundit e cila nuk po siguron mbrojtje të mjaftueshme për gratë viktima të dhunës.

“ E fundit hallkë e fundit ku pastaj pritet ndoshta me pas dështim në mbrojtje dhe në përgjegjësinë në sigurinë e grave është gjykata e cila me dënimet që po i shqipton dhe me masat që po i cakton çoftë përmes urdhrit mbrojtës, çoftë përmes aktgjykimeve penale nuk po është e mjaftueshme për me mundur me garantu sigurinë e grave dhe vajzave. Rasti i fundit i Hamidës tregoi që masa që i ka vendos gjykata kanë qenë të pamjaftueshme për me mund me siguru dhe me mbrojt jetën e saj”, ka thënë ai.

Në anën tjetër, nga Ministria e Drejtësisë kanë thënë se prioritet i këtij institucioni është lufta kundër dhunës në familje asaj në baza gjinore.

Nazlie Bala, këshilltare politike e ministres së drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka thënë se kjo ministri ka ndërmarrë veprime në përputhje me Konventen e Stambollit.

“Qeveria e Republikës së Kosovës njërën nga prioritetet e saj e ka edhe luftën kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore, ndërsa Ministria e Drejtësisë në fushëveprimin e saj dhe njërën nga pesë objektivat strategjike ka pikërisht adresimin e dhunës në familje adresimin e dhunës në bazë gjinore dhe dhunës ndaj grave dhe vajzave. Ne kemi ndërmarrë veprime apo veprime të cilat lidhen me veprimin e politikave qysh në fillim duke filluar nga hartimi i strategjisë dhe planit të veprimit i cili është zhvilluar në frymën e Konventës së Stambollit sepse Konventa e Stambollit është pjesë e kushtetutës së Kosovës bashkë me konventa të tjera që adresojnë çështjet e grave siç është konventa për eliminimin e të gjitha formave kundër dhunës dhe diskriminimit racial siç është edhe deklarata universale për të drejtat e njeriut dhe kështu me radhe dhe po ashtu kushtetuta e vendit mbron integritetin dhe dinjitetin e secilit person në këtë radhë të vajzave dhe grave në Kosovë”, u shpreh ajo.

E, sipas Konventës se Stambollit dhuna ndaj grave i ka rrënjët e thella në pabarazi shoqërore për shkak të kulturës.

Po, sipas Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), pavarësisht se kjo konventë është inkorporuar në kushtetutën e vendit, e njëjta nuk po implementohet.

“Po realisht njëra prej veprimeve pozitive që ka marrë Kuvendi i Republikës së Kosovës është inkorporimi në kushtetutë i konventës së Stambollit dhe që kjo konventë parasheh një sërë veprimesh që duhet të ndërmarrë shteti në drejtim të parandalimit të dhunës në bazë gjinore, dhunës ndaj grave, dhunës në familje etj. Mirëpo në praktikë ne po e shohim se ka mungesa të caktuara në drejtim të zbatimit të këtyre obligimeve dhe në këtë drejtim mungesat vërehen pothuajse tek të gjitha institucionet”

Fajin për mos kryerje të punës dhe mos respektim të ligjit edhe sipas organizatës Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion (QIKA) po i mbetet shtetit.

Kjo pasi sipas saj, gratë vriten vetëm pse janë gra dhe jo për ndonjë arsye tjetër.

Riola Morina nga kjo organizatë ka thënë se në të shumtën e rasteve viktimat nuk gjejnë derë të hapur për të raportuar rastin.

Derisa shtjellon punën e shtetit, ajo tregon se që nga viti 2015 është propozuar të bëhet hallka elektronike për monitorim të dhunuesve, gjë që sipas saj nuk është bërë.

“Kurdo që flitet për vrasje të grave të përfshihet termi ‘femicit’ sepse këto ndodhin për shkak se viktimat janë gra, jo pse janë shqiptare, jo për shkak që ka pas arsye xhelozie, jo për shkak që e ka bë një gabim, sepse normalisht dhuna nuk arsyetohet sidomos kur vjen puna tek femiciti. Në anën tjetër përveç analizës strukturore rol të madh luan edhe përgjigja institucionale dhe tash të gjithë e dinë pjesë e debatit ka qenë Ministria e Drejtësisë, prokurori, gjykatat edhe vet policia ku shumë prej viktimave nuk gjejnë derë të hapur ose nuk gjejnë ambient të sigurt për të raportuar rastin e tyre. Një prej shembujve mundet me qenë hallka elektronike e cila është propozuar të bëhet për mbrojtje të viktimave që nga 2015 por faktikisht ende nuk kanë ardhur në funksion faktikisht nuk janë blerë fare dhe në fakt hapat që mundet të duken tepër të thjeshtë mund të ndikojnë tepër në parandalim të këtyre por është një kombinim i të dyjave nuk mundemi me pas ndalesë të dhunës derisa popullsia e ka mendësinë e burrave si superiorë ndaj grave çoftë në familje, qoftë në punë, qoftë në rrugë”, ka thënë ajo

Ndërkaq, sipas Gzim Shalës, nga IKD, shteti ka dështuar edhe në zbatimin e ligjit për mbikëqyrjen e personave të cilëve iu është kufizuar lëvizja, derisa ka shtuar se zbatimi i tij duhet të bëhet në mënyrë urgjente.

“E para urgjentisht që duhet të bëhet zbatimi i ligjit për mbikëqyrjen e personave ndaj të cilëve është kufizuar liria e lëvizjes, sipas legjislacionit ne e kemi mundësinë që ndaj viktimave të dhunës në familje të shqiptohet një urdhër mbrojtje që ndaj të cilave mund të shihet një distancë sa duhet ta mbrojë pala përgjegjësi kryerësi i dhunës në familje në raport me viktimën. Dhe nëse ne nuk kemi një mbikëqyrje të kësaj realisht ky urdhër mbrojtës është i pa efektshëm për shkak se nuk mund të dihet kur i njëjti shkelet ose kur jo, dhe kur t zbatohet ky ligj në secilin rast kur shkelet urdhër mbrojtës do të kishte mundësi që në kohë adekuate të reagonte edhe policia dhe më pastaj i njëjti do të mund të mbahej në paraburgim sepse shkelja e urdhrit mbrojtës është vepër e veçantë penale dhe ky është aspekti i parë që duhet të bëhet dhe në anën tjetër duhet të ngritën kapacitete në gjyqësorë edhe në prokurori duhet të mbahen trajnime të ndryshme dhe të gjitha duhet të rritet llogaridhënia e gjymëtarëve, prokurorëve, policëve të cilët trajtojnë, këto raste” ka thënë ai.

Shqetësuese sipas Shalës po vazhdon të mbetet mos-raportimi i rasteve të dhunës, e kjo sipas tij po ndodhë për shumë arsye.

“Sipas të dhënëve të qendrës për punë sociale, 65 për qind të dhunës në familje janë raportuar vetëm pasi dhuna në familje është përsëritur. Për këtë arsye kjo flet për një masë të konsiderueshme të rasteve të cilat nuk raportohen pasi që potencialisht të jep sa aq numri i rasteve që ka ndodhur dhuna në familje për herë të parë dhe më pastaj nuk janë raportuar. Raportimi i dhunës në familje është sfidë edhe për vendet e tjera dhe sot e kemi një trend më pozitiv të raportimit të rasteve të dhunës në familje sesa disa vite më herët. Mirëpo kryesisht arsye se pse nuk raportohet dhuna në familje, fillimisht arsyet morale pasi që konsiderohet që është diçka e brendshme nuk duhet të raportohet në institucionet e sistemit të drejtësisë, dhe që kjo qasje përmes formave të ndryshëm duhet të luftohet nga ana e vet shtetit për shkak se nëse nuk ka raportim adekuat nuk mundet të luftohet kjo dukuri as në nivel individual për as në nivel të përgjithshëm. Mirëpo krahas të tjerave rastet kur kryesit e dhunës në familje dënohen me dënime të ulta nuk ka dënime adekuate ka mosveprim nga ana e institucioneve të shtetit i cili mosveprim sjellë edhe deri cënimi i të drejtës në jetë definitivisht që paraqesin një demoralizim për secilën viktimë të dhunës në familje të raportojë rastet e ardhshme në polici apo në sistemin e drejtësisë dhe për këtë arsye duhet pasur parasysh se trajtimi i këtyre çështjeve ka karakter shumë dimesional për shkak se lehtësisht mund të ndikojë edhe tek viktimat e tjera që t’i dekurajojnë të njëjta për të raportuar rastet e dhunës në familje”, tha ai.

Ndërkaq, në muajin nëntor të këtij viti, Hamide Megashi u vra nga ish-bashkëshorti i saj, në muajin e nëntë të shtatzënisë, derisa institucionet kishin dështuar të sigurojnë mbrojtje për të edhe pas raportimit të saj për dhunë nga personi që në fund i mori jetën. /Lajmi.net/