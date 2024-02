Dështimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në Kuvend: Pushteti fajëson opozitën

Një sërë marrëveshjesh ndërkombëtare po dështojnë shkak të përplasjes ndërmjet pozitës e opozitës. E kjo sipas monitoruesve të Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), po shkon në dëm të qytetarëve.

Arbër Thaçi, monitorues në KDI,në një intervistë për Ekonomia Online tha se sjelljet e deputetëve karshi obligimit ligjor i sheh të pritshme por të dëmshme. Ai kërkon që trajtimi i tyre të bëhet edhe duke i kundërshtuar ato marrëveshje.

Ndërsa, shmangia nga ky obligim, marrë parasysh benefitet materiale që vijnë nga këto marrëveshje, Thaçi i quan mosushtrim të duhur të funksionit të deputetit.

“Duke parë vullnetin politik brenda Kuvendit të Kosovës mendoj se kjo situatë paraqet një ngjarje të pritshme apo të parashikueshme në kuptim të qasjes së deputetëve kundrejt le të themi obligimit për të luajtur një rol më përfaqësues që ata bartin brenda Kuvendit të Kosovës. Ky zhvillim paraqet një hap të madh prapa meqenëse kemi të bëjmë me një obligim të tyre për t’i trajtuar marrëveshjet ndërkombëtare, trajtim i cili jo domosdoshmërisht nënkupton miratim të tyre, prandaj shmangia nga ky obligim veçanërisht kur kemi parasysh le të themi beneficionet materiale ose të ndryshme që vijnë nga një numër i këtyre marrëveshjeve paraqet një mosushtrim të funksionit të deputetëve”, u shpreh Thaçi.

Më shqetësuese Thaçi e sheh normalizimin e praktikave të tilla nga ana e deputetëve, duke i parë si mjet të vetëm kundër pushtetit.

“Pasojat lidhen drejtpërdrejt me fushën të cilën mbulojnë këto marrëveshje, le të themi në qoftë se një marrëveshje mbulon reformimin e sistemit hekurudhor, atëherë dhe beneficionet që lidhen me këto projekt, pasojat do të jenë të mëdha, domosdoshmërisht në kuptim të vonesës së nisjes së këtij projekti apo siç është rasti i marrëveshjes së Traktatit ndërmjet Kosovës dhe Danimarkës për shfrytëzimin e burgut ne Gjilan për të burgosurit danez në raste sikurse ky le të themi se kemi vonesë të fillimit të zbatimit të Traktatit në përmbajtje, mirëpo më shqetësues është fakti i normalizimit të praktikave të tilla ku sjelljet e papërgjegjshme janë shndërruar në një lloj mjeti politik në këtë luftën brenda kuvendit, janë shndërruar në mjete normale dhe të përdorshme nga ana e deputetëve”, u shpreh ai.

Monitoruesi i ligjvënësve thotë se kritika nuk duhet të bie vetëm tek ekzekutivi. Fajtor sipas tij janë partitë politike e deputetët individualisht.

“Qeveria do të duhej në njërën anë mbase i përfaqëson marrëveshjet si palë nënshkruese do duhej të bënte më tepër në dy kuptime. Shpjegimet më të mira të këtyre marrëveshjeve në disa prej rasteve kemi të bëjmë me një lloj amullie për përmbajtjen e marrëveshjes që është Traktati ndërmjet Kosovës-Danimarkës për shfrytëzimin e burgut për të burgosurit danez dhe së dyti edhe në rrethana kur deputetët t’i kenë kuptuar por vlerësojnë për arsye politike do duhej të nxiste më tepër dialog ndërmjet grupeve të ndryshme parlamentare dhe le të themi një lloj konsensusi për të mirat që këto marrëveshje përfaqësojnë”.

“Mirëpo më duhet të theksoj se një pjesë e përgjegjësisë për mos-trajtimin e këtyre marrëveshjeve nuk bie te ekzekutivi por të partitë dhe deputetët infividualisht si bartës të vullnetit qytetar meqenëse ata do duhej të vlerësonin individualisht dhe objektivisht marrëveshjet, kësisoj duke vlerësuar të mirat apo të këqijat që këto marrëveshje bartin dhe përfaqësojnë do duhej të shprehnin vullnetin e tyre dhe jo t’i bojkotojnë në tërësi këtë proces”, u shpreh ai.