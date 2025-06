Dëshmon polici në rastin “Banjska”: Iu kam thënë kolegëve se mundet me qenë kurth – Ka pas një detonim të fortë e pastaj të shtëna armësh

Sot në seancën për rastin “Banjska” që po mbahet në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ka dëshmuar zyrtari policor Elez Peci.

Ai ka dëshmuar rrjedhën e ngjarjes derisa ka thënë se ai e ka vërejtur se ka qenë një kurth, shkruan lajmi.net.

“Tu ardh aty te kamioni, saktësisht afër 20 metra i kemi parkuar automjetet, në anën e majtë rrugës i kemi parku, kemi dal një pas një dhe kemi vazhdu ne katër. Aty ku e kemi lënë golfin, ka arritur edhe një njësi e trafikut regjional , ata kanë qenë mbrapa neve. Ne kur i kemi parku automjetet, kemi avancu ne të katërtit edhe jemi nis në drejtim të kolegëve tonë, të cilët kanë qenë mbrapa kamionit duke e monitoru situatën”, ka përshkruar ai rrugën e tyre drejt kufirit.

Ai ka thënë se fshati ka qenë shumë errësirë ndërsa rruga që e kanë përshkuar policët ka pas një ndriçim shumë të fortë.

“Gjatë rrugëtimit, e kam vërejt se diçka nuk është në rregull, fshati shumë terr, drita shumë rrallë, rruga që e përshkojshim ne, shumë ndriçim i fortë. Kur jemi afru afër kolegëve tonë te kufini të NJNjSh-së, unë kam dyshu edhe kam thënë po shkepemi se mundet me qenë kurth. Pastaj prapa meje ka ardh Sadati, kur jemi shku në anën e djathtë ka qenë i parkuar një kamion i gjelbër. Ka qenë i parkuar në buzë të prroit, unë jam shku edhe jam mbështet mbrapa ku është motori për me e siguru veten. Kolegu jem Sadati e ka përcjell rrugën e Izborit që të shpie në Novi Pazar, në atë moment ka ndodh një detonim shumë i fortë. Detonimi ka qenë shumë i fortë sa që më ka hup balancin, e kam marr veten në moment dhe detonimi ka pasu menjëherë me të shtëna armësh të kalibrave të ndryshëm. Unë i përkas gjeneratës së mesme, e kam shërbimin ushtarak të Jugosllavisë të krym, nuk jam profesionist i armëve mirëpo kalibrat i njoh. Prej 7.62 e 12.7 ka pas shtëna armësh ën drejtim tonin në formë të hënës”, ka thënë zyrtari policor Peci. /Lajmi.net/

Video: