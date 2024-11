Dëshmitë e krimit: Kosova bëhet me muze të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës Një shall me të cilin një grua mbështolli barkun për të fshehur shtatzëninë në muajin e gjashtë, është dëshmi e krimit që përjetoi 25 vjet më parë. Më tutje, është varur një xhaketë, të cilën e pati të veshur një grua tjetër ditën e dhunimit. Janë me dhjetëra rrëfime të tjera, të padëgjuara, brenda hapësirës…