Dëshmitari tregon pse Remit s’iu vendosën masa mbrojtëse në gjykimin ndaj Thaçit e tjerëve për krime lufte
Pjesëtari i Prokurorisë i cili po dëshmon të hënën në gjykimin ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve kundër administrimit të drejtësisë, tregoi se pse Rrustem Mustafës i njohur si Remi nuk iu ishin vendosur masa mbrojtëse si dëshmitar në çështjen ndaj Hashim Thaçit për krime lufte.
Dëshmitari i mbrojtur i cili mban kodin 7, ka thënë se Mustafa kishte dëshmuar më parë në mënyrë të hapur dhe se ishte person i njohur në Kosovë, raporton “Betimi për Drejtësi”.
“Sot më herët në mëngjes shpjegova se si prokurori vendos lidhur me masat mbrojtëse; nëse personi është publik dhe i njohur, nëse personi ka dhënë dëshmi më parë në seanca publike dhe në mënyrë të hapur në gjykata ndërkombëtare apo vendore. Pra, për zotin Mustafa– ai ka dëshmuar më parë në mënyrë të hapur dhe është person shumë i njohur dhe figurë shumë e njohur në Kosovë”, tha ai.
Në këtë seancë, nga avokatja Sophie Menegon tha se Rrustem Mustafa ka dhënë dëshmi në korrik të 2023-ës në çështjen për krime lufte.
Në këtë rast, Menegon shpalosi një dokument i cili tregonte se në vitin 2018, Arianit Koci, në cilësinë e avokatit të Rrustem Mustafës kishte njoftuar se klienti i tij do të intervistohej nga Prokuroria në janar të 2019-ës.
Ndonëse pati kundërshtime nga Prokuroria lidhur me relevancën, dokumenti u pranua në prova materiale pas kërkesës së avokates Menegon.
Më pas, u shpalosën edhe dokumente, në të cilat Remi vetë kishte treguar se ai ishte intervistuar në cilësinë e dëshmitarit të dyshuar e po ashtu më pas, një intervistë e tij e mëvonshme ku tregonte detaje lidhur me dëshminë e tij. Të gjitha këto, u pranuan në prova materiale me kërkesën e avokates Menegon.