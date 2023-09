Dëshmitari: Pas luftës Thaçi punoi me LDK-në për të mirën e Kosovës Në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK), dëshmitari i 24-të (me kodin 4255) ka pohuar se Thaçi ka punuar pas luftës krah për krah me të dhe pjesëtarë të LDK-së për të mirën e Kosovës. Këtë e tha ai duke u përgjigjur në…