Dëshmitari nervozohet në Speciale, i drejtohet prokurorit: E permende fjalen rrenë, s’du me e ni Dëshmitari i 45-të i Zyrës së Prokurorit të Specializuar me kodin W04576, Hajrush Kurtaj, në gjykimin ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve, e ka paralajmëruar prokurorin James Pace që nëse vazhdon të përdorë fjalën “rrenë”, ai pa marrë parasysh pasojat do të ndërpresë dëshminë e tij. Paralajmërimi i Kurtajt erdhi pasi prokurori Pace i tha atij…